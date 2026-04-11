La Juventus si prepara ad affrontare l’Atalanta con alcune novità nella formazione. Holm prenderà il posto di McKennie, che è squalificato, e giocherà sulla fascia destra. In attacco, ci sarà un’occasione per un altro giocatore, mentre Cabal ha subito un infortunio e non sarà disponibile per la partita. La squadra si allena con queste modifiche in vista dell’impegno di campionato.

Stasera la Juventus si gioca una fetta di Champions in casa dell’Atalanta senza Weston McKennie, uno degli intoccabili di Luciano Spalletti. Il tecnico, sulla panchina bianconera dal 30 ottobre, finora non ha mai rinunciato al jolly americano. Oggi è obbligato: il pupillo Usa è squalificato. L’ex ct azzurro ha sperimentato varie soluzioni, ma alla fine la “spallettata” dovrebbe essere il lancio di Emil Holm sulla fascia destra al posto di McKennie. Lo svedese in prestito dal Bologna è in vantaggio sull’altro ex atalantino, Koopmeiners. Si va verso la conferma del 3-4-3 degli ultimi tempi con Di Gregorio di nuovo titolare (Perin è infortunato) e David al centro dell’attacco: il canadese è in vantaggio su Boga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, le ultime in vista dell'Atalanta: Holm al posto di McKennie. Cabal va ko

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