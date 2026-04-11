Juventus la rinascita di Di Gregorio | dalla caduta al rigore parato ora l’esame Atalanta Il futuro resta in bilico i nomi dei sostituti
L'estremo difensore della Juventus ha vissuto un momento difficile, culminato con una caduta e un rigore parato, e ora si prepara ad affrontare una nuova sfida contro l’Atalanta. Luciano Spalletti ha commentato la situazione, mentre si discute anche sulle possibili scelte per il ruolo tra i candidati alla sostituzione, con l’estate che si prospetta come un periodo di decisioni importanti per il futuro del giocatore.
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