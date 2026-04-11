Juventus i convocati per l’Atalanta | cinque assenti nella lista di Spalletti! C’è una prima chiamata ecco l’elenco completo
La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro l’Atalanta, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. Tra i presenti ci sono alcuni titolari, ma sono cinque gli assenti segnalati nella lista di Luciano Spalletti. La formazione ufficiale sarà comunicata prima dell’inizio del match, che si prospetta uno dei più attesi della stagione. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.
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