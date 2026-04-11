Juventus corsara a Bergamo | il gol di Boga basta per piegare l’Atalanta 1-0

La Juventus ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta in trasferta, grazie a un gol di Boga. La partita si è giocata alla New Balance Arena, un campo noto per la sua difficoltà. Con questa vittoria, la squadra si è assicurata il quarto posto in classifica, riducendo a tre punti il divario dal Milan.

La Juventus torna cinica e riesce a strappare tre punti in un campo difficile come la New Balance Arena, riprendendosi il quarto posto ed avvicinandosi a tre soli punti dal Milan. L’undici di Spalletti non ha certo brillato, soffrendo tantissimo la verve dell’Atalanta nel primo tempo, nel quale ha rischiato più volte di andare sotto. A fare la differenza un gol un po’ fortunoso per l’ex di giornata Jeremie Boga, che riesce di riffa o di raffa a gonfiare la rete. La reazione dell’undici di Palladino è veemente, con una girandola di cambi ed una mezz’ora abbondante di assedio da parte dei bergamaschi alla porta di Di Gregorio. Gli attacchi della Dea, però, sono molto disordinati, tanto che il portiere bianconero è chiamato solo ad un paio di parate complicate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Juventus corsara a Bergamo: il gol di Boga basta per piegare l’Atalanta 1-0 Udinese-Juventus 0-1, ai bianconeri basta il gol di BogaUdine, 14 marzo 2026 - La Juventus ha espugnato il Bluenergy Stadium di misura, nel corso della 29^ giornata di Serie A. Juventus, basta un gol di Boga: 1-0 all’Udinese e quarto posto in classificaLa Juventus conquista tre punti pesanti alla Dacia Arena, battendo l’Udinese 1-0 nella 29ª giornata di campionato.