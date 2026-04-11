Juventus colpo Champions a Bergamo con Boga

Nella partita valida per la corsa al quarto posto in campionato, la Juventus ha ottenuto una vittoria decisiva contro l'Atalanta a Bergamo. Il risultato è stato determinato da un gol di Jeremie Boga, che ha sbloccato il punteggio e contribuito a portare i tre punti alla squadra ospite. La sfida ha visto entrambe le formazioni impegnarsi intensamente, con la Juventus che si è portata avanti grazie alla rete dell'attaccante francese.

AGI - Lo scontro diretto in chiave quarto posto tra Atalanta e Juventus è stato deciso da Jeremie Boga. I bianconeri sbancano la New Balance Arena 1-0 e conquistano tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League. Battuta d'arresto per gli orobici che in casa non perdevano da dicembre contro l'Inter: settimo posto per la squadra di Palladino a -4 dalla Roma e ormai lontana dalla quarta piazza. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro i giallorossi mentre la Juventus ospiterà il Bologna. Palladino è riuscito a recuperare Scamacca, reduce da un fastidio muscolare, ma il tecnico ha preferito schierare Krstovic supportato da De Ketelaere e Zalewski.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Juventus, colpo Champions a Bergamo con Boga PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 0-1: colpo Champions di Boga, fantasma YildizVoti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Leggi anche: Juve, colpo Champions: 1-0 a Udine con Boga che firma il sorpasso al quarto posto