Juventus Boga regala tre punti importantissimi | Atalanta sconfitta 1 a 0

Nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto contro l'Atalanta con un risultato di 1-0. La partita si è giocata sabato sera e il gol decisivo è stato segnato da Boga. Con questa vittoria, la squadra bianconera ha conquistato tre punti fondamentali in classifica.

La Juventus ha battuto l'Atalanta per 1-0 nell'anticipo del sabato sera della 32a giornata di Serie A. La sfida della New Balance Arena di Bergamo è stata decisa dal gol di Boga in apertura di secondo tempo. Con i tre punti di stasera la Juventus sale a quota 60 e supera momentaneamente il Como al quarto posto, ultimo utile per la qualificazione in Champions League, in attesa dell'impegno dei lariani domani in casa contro la capolista Inter.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, Boga regala tre punti importantissimi: Atalanta sconfitta 1 a 0 Leggi anche: La legge dell’ex ferisce l’Atalanta: Boga regala tre punti alla Juve, la Champions si allontana FolGav passa di autorete. Tre punti importantissimifollonica-gavorrano 1 camaiore 0 FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Bellini (39’ st Giordani), Marino, Iacoponi (44’ st Maurizi), Bianchi...