Juventus | amore odio e tutte le reazioni dei tifosi

La Juventus ha ottenuto una vittoria a Bergamo grazie a un gol di Boga, che, sfruttando un errore della difesa avversaria all'inizio del secondo tempo, ha portato i tre punti alla squadra. La partita ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, tra chi ha festeggiato e chi ha espresso delusione o insoddisfazione. La gara ha anche visto alcune proteste e commenti sui social, condivisi dai sostenitori con opinioni differenti.

La Juventus sorride a Bergamo. Sorride grazie al gol dell'ex Boga, che a inizio secondo tempo, approfittando di un pasticcio della difesa atalantina, mette in saccoccia il risultato per Spalletti. I tifosi si dividono: c'è chi inneggia Boga "pagato come una ricarica postepay" e chi invece dice che "tifare Juventus è una sofferenza".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus: amore, odio e... tutte le reazioni dei tifosi Inter-Juventus, rosso inventato per Kalulu: le reazioni dei tifosi sui socialInter-Juventus, polemiche a non finire per il rosso dato da La Penna a Kalulu nel primo tempo. “Il gol era regolare, chiudete il calcio!”: le reazioni dei tifosi a Udinese-JuventusGrande partita di Yildiz, “Koop è inutile” e tanto disaccordo con il gol annullato a Conceicao: la Juventus porta a casa tre punti fondamentali in...