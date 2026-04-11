Juventus a Bergamo per giocarsi la Champions
Nella 32ª giornata di Serie A, Atalanta e Juventus si sfideranno a Bergamo in un match decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita rappresenta uno scontro diretto tra le due squadre, entrambe impegnate a mantenere o migliorare le proprie posizioni in classifica. La gara si disputa in un momento chiave della stagione, con entrambe le formazioni determinate a conquistare i tre punti.
Atalanta-Juventus: a Bergamo uno scontro diretto per l’Europa. La 32ª giornata di Serie A mette di fronte Atalanta e Juventus in quello che si preannuncia come un vero e proprio spareggio per la zona Champions League. Separate da soli quattro punti, le due formazioni arrivano all’appuntamento della “New L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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