Juvecaserta attesa dal big match di Latina Lardo | Dobbiamo cercare di giocare la nostra pallacanestro

La partita tra la team di Latina e Juvecaserta 2021 è il match più atteso della giornata nel campionato di serie B. Latina, una delle prime della classifica, affronta la squadra di Caserta, seconda nella stessa graduatoria. L’allenatore di Juvecaserta ha dichiarato che la squadra deve concentrarsi sul proprio modo di giocare. La sfida si svolgerà in un contesto di alta tensione e interesse tra le due formazioni.

È certamente il big-match della giornata quello che mette di fronte la Benacquista Assicurazioni Latina, una delle capolista del campionato, e la Paperdi Juvecaserta 2021, più immediata inseguitrice del gruppo di testa del girone B di serie B nazionale. Il confronto è in programma domani.🔗 Leggi su Casertanews.it Milan-Inter, De Winter all’intervallo: “Dobbiamo giocare di squadra e cercare il risultato”Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026... Juvecaserta di scena a Fabriano, Lardo: "Serviranno attenzione e concentrazione"Una Paperdi Juvecaserta 2021 ancora in emergenza torna in campo domani, domenica 29 marzo, sul parquet della Ristopro Fabriano, nella gara valida per...