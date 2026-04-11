La Juventus ha annunciato il prolungamento del contratto con l'allenatore Luciano Spalletti fino a giugno 2028. L’accordo prevede uno stipendio di 5 milioni di euro netti all’anno più bonus, rendendolo uno degli allenatori più pagati del campionato. La decisione arriva dopo settimane di attesa e senza sorprese rispetto alle indiscrezioni precedenti. Spalletti avrà il compito di condurre la squadra verso risultati positivi, in un momento di mercato caratterizzato da riduzioni e restrizioni.

E rinnovo sia. Come si sapeva ormai da giorni, senza colpi di scena: Luciano Spalletti sarà l'allenatore della Juventus fino a giugno 2028, guadagnerà 5 milioni netti a stagione più bonus (dopo Conte, il più pagato in serie A) e avrà l'obbligo morale di riportare i bianconeri alla vittoria. L'annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di ieri, alla vigilia della sfida di stasera contro l'Atalanta che molto potrà dire circa le possibilità della Signora di qualificarsi alla prossima Champions: se poi andrà male, nulla ovviamente cambierà se non una certa disponibilità economica sul mercato. «Quando sono arrivato, sette mesi fa, mi hanno proposto questo contratto che era come dire frequentiamoci un po' e poi a fine anno saremo liberi di decidere quello che vorremo questo l'inizio del discorso che Spalletti ha fatto alla squadra -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juve-Spalletti fino al 2028: ma senza Champions mercato al ribasso

Spalletti rinnova con la Juve: firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercatoLuciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione.

Spalletti alla Juve fino al 2028 con stipendio raddoppiato, ma il più pagato resta ConteOra è ufficiale: Luciano Spalletti sarà l’allenatore della Juventus almeno fino al 2028.

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