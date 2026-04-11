Juve corsara a Bergamo Boga decide lo scontro diretto con l' Atalanta

La Juventus ha vinto 1-0 contro l'Atalanta in una partita valida per la corsa alla qualificazione in Champions League. La sfida si è svolta a Bergamo e ha visto i bianconeri ottenere tre punti importanti. La rete decisiva è stata segnata da Jeremie Boga, che ha deciso il confronto diretto tra le due squadre in zona quarta posizione.

I bianconeri battono i nerazzurri per 1-0 e conquistano tre punti fondamentali per la corsa alla Champions BERGAMO - Lo scontro diretto in chiave quarto posto tra Atalanta e Juventus è stato deciso da Jeremie Boga. I bianconeri sbancano la New Balance Arena 1-0 e conquistano tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League. Battuta d'arresto per gli orobici che in casa non perdevano da dicembre contro l'Inter: settimo posto per la squadra si Palladino a -4 dalla Roma e ormai lontana dalla quarta piazza. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro i giallorossi mentre la Juventus ospiterà il Bologna. Palladino è riuscito a recuperare Scamacca, reduce da un fastidio muscolare, ma il tecnico ha preferito schierare Krstovic supportato da De Ketelaere e Zalewski.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Juve corsara a Bergamo, Boga decide lo scontro diretto con l'Atalanta Juventus corsara a Bergamo: il gol di Boga basta per piegare l’Atalanta 1-0La Juventus torna cinica e riesce a strappare tre punti in un campo difficile come la New Balance Arena, riprendendosi il quarto posto ed... La Juve batte l’Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto: decide un gol di BogaLa Juventus vince 1-0 in casa dell'Atalanta uno scontro diretto per la Champions League e si prende, momentaneamente, il 4° posto: alla New Balance...