La Juventus si trova di fronte a una notizia che potrebbe cambiare le sue prospettive per il prossimo campionato. È in corso un trasferimento imminente di un calciatore in Premier League, concludendo così una trattativa che sembrava ancora aperta. La squadra torinese, già in attesa di aggiornamenti, dovrà ora fare i conti con questa cessione a ridosso dell’inizio della nuova stagione.

Pessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: la notizia di certo non farà sorridere Spalletti. La Juventus punta a recitare un ruolo da protagonista assoluta nella prossima sessione di calciomercato estivo e l’obiettivo principale è quello di allestire una rosa importantissima, che possa competere sia in Serie A che in Europa. Senesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Intanto, però, arrivano pessime notizie dall’Inghilterra. Marcos Senesi, a lungo accostato proprio alla Vecchia Signora nelle ultime settimane, potrebbe infatti trasferirsi in Premier League dove Aston Villa e Tottenham potrebbero dare a un duello senza esclusioni di colpi per il suo cartellino.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve beffata in extremis: trasferimento imminente in Premier

Champions, Inter beffata: ai playoff con Juve e Atalanta. Napoli a casaLa notte della delusione italiana in Champions League: Inter, Juventus e Atalanta "condannate" ai playoff, Napoli eliminato.

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