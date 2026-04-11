Jonathan Wheatley potrebbe scegliere di tornare a lavorare con Red Bull anziché unirsi all’Aston Martin. La decisione, ancora da definire, riguarda il suo futuro professionale nel mondo delle corse. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle mosse del dirigente, ma le trattative tra le parti sono in corso. La sua scelta potrebbe influire sugli equilibri della Formula 1 nelle prossime settimane.

"> Il Futuro di Jonathan Wheatley: Aston Martin o Red Bull?. Jonathan Wheatley, ex team principal di Audi, ha recentemente lasciato il suo incarico, aprendo così la sua carriera a nuove opportunità. Nonostante i legami emersi con Aston Martin, il ritorno a Red Bull rimane un’ipotesi valida. La sua partenza è avvenuta solo due gare dopo l’inizio della stagione, e fonti suggeriscono che le motivazioni siano riconducibili a questioni personali e divergenze con l’amministratore delegato Mattia Binotto. Wheatley è stato un elemento cruciale nei successi di Red Bull, contribuendo durante i trionfi di campioni quali Sebastian Vettel e Max Verstappen.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jonathan Wheatley potrebbe tornare in Red Bull anziché unirsi all’Aston Martin.

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