Il centro dei Denver Nuggets, noto per le sue capacità di passaggio, si distingue come leader nella classifica degli assist e dei rimbalzi. Con numeri che si avvicinano alle tripla doppie da record, ha rivoluzionato il ruolo del giocatore di grande stazza nel basket. La sua presenza in campo si fa notare per la capacità di contribuire in più aspetti del gioco, sfidando le aspettative tradizionali sulla posizione.

Miglior rimbalzista e miglior uomo assist della stagione. Sembra una fake news, una boutade da spacconi, una provocazione, persino. Invece è tutto vero. Nikola Jokic, il 31enne gigante serbo dei Denver Nuggets sta per chiudere la stagione regolare Nba in testa a entrambe le categorie specifiche. Aggiungendo di contorno pure 27.8 punti per partita tirando col 57% dal campo. Ma i numeri che fanno strabuzzare gli occhi sono i 12.9 rimbalzi e i 10.9 assist per gara, appunto. Sinora erano considerate statistiche separate da un confine virtuale, ma invalicabile: una categoria per lunghi e l’altra per gli esterni. Tutto chiaro, da quando il mondo è mondo, nella pallacanestro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jokic, centro che la passa meglio un play: numero 1 di assist e rimbalzi, ha rivoluzionato il basket

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