Johnson | l’errore di Trump contro l’Iran rischia il caos globale

Questa mattina, nel corso del Link Media Festival a Trieste, l’ex primo ministro britannico ha commentato le recenti azioni degli Stati Uniti contro l’Iran, definendole un possibile rischio di caos globale. Johnson ha sottolineato come alcune decisioni adottate da Washington possano avere ripercussioni internazionali di vasta portata. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di queste mosse e sulle conseguenze che potrebbero derivarne a livello mondiale.

Questa mattina, durante il Link Media Festival tenutosi a Trieste, l’ex primo ministro britannico Boris Johnson ha affrontato i nodi cruciali della geopolitica globale, evidenziando le gravi mancanze strategiche nelle recenti azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Nel corso di un confronto con l’editorialista Marco Zatterin, intitolato Darkest Hours. I tempi più difficili, l’ex leader del Regno Unito ha analizzato le conseguenze delle decisioni di Trump, sottolineando come la mancanza di una pianificazione accurata abbia portato Washington a trovarsi in una posizione di estrema vulnerabilità. L’errore di calcolo americano e il rischio per i mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Johnson: l’errore di Trump contro l’Iran rischia il caos globale Boris Johnson a Trieste: “Un errore l’attacco all’Iran, ma si aiuti Trump se risolve in Ucraina”Gli Stati Uniti, “l’alleato più importante” dell’Italia e della Gran Bretagna, hanno commesso “un errore” in Medio Oriente, con l’attacco all’Iran. Leggi anche: Boris Johnson a Trieste: "L'attacco all'Iran, regime spietato e assassino, è stato un errore"