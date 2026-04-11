Un fumetto giapponese che ha visto la luce tra il 2011 e il 2016 sulla rivista mensile Comic Bunch viene ora pubblicato in Italia. L’opera, composta da sette volumi, è stata realizzata dall’autore Jiro Matsumoto e ha come protagonisti dei liceali robot. La casa editrice Nippon Shock si occupa della sua distribuzione nel nostro paese, portando in Italia questa serie.

Manga Arriva in Italia pubblicato da Nippon Shock Edizioni, «Jyoshikohei J.K. P.N. 0013 - Mecha guerriere d’assalto» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Uscito in Giappone tra il 2011 e il 2016 sulla rivista mensile Comic Bunch dell’editore Shinchosha e poi raccolto in sette volumi, arriva finalmente in Italia pubblicato da Nippon Shock Edizioni, tradotto da Alessia Orlando con la supervisione di Cristina D’Auria e Andrea Dentuto, il manga Jyoshikohei J. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Jiro Matsumoto, liceali robot all’assalto

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