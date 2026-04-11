Il tennista ceco Jakub Mensik non potrà partecipare al torneo di Monaco a causa di un infortunio. Lo scorso anno aveva vinto il Masters 1000 di Miami e quest’anno aveva battuto Jannik Sinner a Doha, ma attualmente non è in grado di competere. La sua assenza si aggiunge alle difficoltà di un periodo complicato per il giocatore.

Vincitore l’anno scorso del Masters1000 di Miami e sulla bocca di tutti quest’anno per aver battuto Jannik Sinner a Doha, il ceco Jakub Mensik non sta vivendo delle settimane molto semplici. I risultati sul campo non sono stati esaltanti dopo il torneo in Qatar e soprattutto è stato il fisico a tradirlo nello sviluppo delle sue partite. Dopo aver dato forfait per il Masters1000 di Montecarlo, Mensik sperava di essere al via dalla prossima settimana a Monaco di Baviera (Germania) per iniziare la sua stagione sulla terra rossa. L’appuntamento però è stato cancellato dalla propria “agenda” per il protrarsi dell’infortunio. “ Purtroppo mi sono dovuto ritirare da Montecarlo all’inizio di questa settimana a causa di un’infezione al piede destro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jakub Mensik costretto a saltare anche il torneo di Monaco: il ceco fermato da un infortunio

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"La decisione più saggia è prendermi un po' più di tempo per recuperare e assicurarmi di essere al 100% per ciò che verrà", ha spiegato Jakub Mensik dopo il forfait a Montecarlo - facebook.com facebook

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