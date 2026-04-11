Italia-Spagna oggi World Cup pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa una partita tra Italia e Spagna nella seconda fase a gironi della Divisione 1 della World Cup di pallanuoto maschile 2026. La gara si svolge in un momento cruciale del torneo, con le due squadre che cercano di ottenere punti fondamentali. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orario e programma già comunicati.

Nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, oggi, sabato 11 aprile, si riproporranno dei match già visti nella prima fase: il Settebello, nel secondo turno d el Gruppo C, affronterà la Spagna, già battuta per 12-10. La sfida tra azzurri ed iberici sarà la quarta ed ultima del programma odierno ed avrà inizio alle ore 18.45 italiane: le due squadre hanno vinto all’esordio, ed un successo quest’oggi, anche in base al risultato di Ungheria-Grecia, potrebbe voler dire chiudere le qualificazioni al primo posto. Per il match tra Settebello e Spagna... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri.; World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna; Pallanuoto World Cup 2026: Italia-Spagna oggi in streaming. Orari e calendario Settebello; Galleria fotografica - Category: World Cup ad Alessandropoli. Italia-Spagna 12-10. Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad ... oasport.it Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingNella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, oggi, ... oasport.it SPAGNA BATTE ITALIA Siamo fuori dai Mondiali, ma anche agli Europei non siamo messi benissimo https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/rinnovabili-la-spagna-batte-litalia-c0ix8d5w CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil E - facebook.com facebook SPAGNA BATTE ITALIA Siamo fuori dai Mondiali, ma anche agli Europei non siamo messi benissimo collettiva.it/copertine/inte… @cgilnazionale @ERCGIL @RosyMoon2024 @PinelliFederica x.com