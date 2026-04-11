Italia-Giappone 3-1 BJK Cup | Lucia Bronzetti cede ad Himeno Sakatsume in un match ininfluente

Nella partita tra Italia e Giappone valida per la fase a gironi della Billie Jean King Cup, l'italiana Lucia Bronzetti ha perso contro la giapponese Himeno Sakatsume con il punteggio di 3-1. La sfida, considerata senza implicazioni per la classifica finale, si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore del team nipponico. L'incontro si è svolto in un contesto di incontri già decisi, senza influenzare la posizione delle squadre nel torneo.

L’Italia aveva già superato il primo step per tentare la difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis, ma il tie delle qualificazioni contro il Giappone si chiude sul 3-1: a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, nel singolare giocato a risultato acquisito, Lucia Bronzetti cede alla numero 2 nipponica, Himeno Sakatsume, che si impone con lo score di 7-6 (4) 6-2 in un’ora e 54 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra non sfrutta un break point nel terzo game e nel quarto deve annullare tre palle break. Bronzetti strappa la battuta alla nipponica ai vantaggi del quinto game, e poi nel sesto risale dallo 0-40 per poter allungare sul 4-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Giappone 3-1, BJK Cup: Lucia Bronzetti cede ad Himeno Sakatsume in un match ininfluente LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-5, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: la giapponese serve per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 1-0, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra annulla palla break ad inizio secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.