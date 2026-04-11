Oggi il Parlamento iracheno dovrebbe riunirsi per eleggere il nuovo Presidente, ma la situazione rimane difficile da prevedere. Le tensioni tra i vari gruppi politici continuano a creare incertezze e il processo potrebbe essere rallentato o bloccato. La convocazione dell’assemblea rappresenta un passaggio cruciale nel tentativo di formare un nuovo organo di governo, ma le divergenze sono ancora evidenti e non si può escludere che ci siano ulteriori ritardi.

Il Parlamento iracheno deve riunirsi oggi per eleggere il nuovo Presidente, ma fino all’ultimo momento non si saprà se l’appuntamento sarà rispettato o se le profonde divisioni etniche, religiose e politiche costringeranno i leader politici e i partiti a nuove trattative e intrighi di corridoio, mandando almeno provvisoriamente a monte la lunga procedura che sovrintende al rinnovo delle cariche istituzionali. Dopo le elezioni parlamentari (che si sono svolte l’11 novembre del 2025), è stato nominato il nuovo presidente del Parlamento (nella persona di Haibet al-Halbousi, leader del Partito del progresso e musulmano sunnita), che ha convocato le elezioni presidenziali di oggi, da cui dovrebbe uscire un Presidente curdo che a sua volta dovrebbe nominare un premier sciita. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iraq, si deve scegliere il Presidente ma, come al solito, la confusione è totale

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