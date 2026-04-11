Iran Washington e Teheran trattano a oltranza Netanyahu gela il dialogo | Continueremo la guerra – La diretta

Nella regione si intensificano le tensioni tra Iran e Stati Uniti, con i colloqui in Pakistan che si svolgono in un clima di incertezza. La diplomazia sembra procedere con difficoltà, mentre le dichiarazioni di alcuni leader indicano un possibile ulteriore inasprimento dei rapporti. Il vicepresidente degli Stati Uniti è presente ai negoziati, che sono stati definiti come incontri a oltranza. Nel frattempo, il premier israeliano ha affermato che il paese continuerà a portare avanti le azioni militari.

In una tregua sempre più fragile tra Iran e Usa arriva il giorno dei colloqui in Pakistan. Per gli Usa sarà presente il vicepresidente J.D Vance, che sarà al tavolo di Islamabad. Il nodo da sciogliere è lo Stretto di Hormuz, che gli iraniani ora rivendicano. Ma la linea del presidente degli Stati Uniti è quella di non cedere: devono rimanere come finora sono state prima della guerra, acque internazionali e senza pedaggi. A capo della squadra negoziale di Teheran ci sarà Ghalibaf, che ha già espresso al sua diffidenza verso gli Usa. Secondo una fonte pakistana citata dalla Cnn, i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad dovrebbero proseguire fino a tarda notte e potrebbero estendersi anche a domenica.🔗 Leggi su Open.online

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