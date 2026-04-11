Le delegazioni di Iran e Stati Uniti sono arrivate a Islamabad per riprendere i colloqui. Le trattative si svolgono in un clima di tensione, con pochi dettagli ufficiali sulla loro evoluzione. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, mentre le parti si incontrano in un momento di alta complessità politica e diplomatica. La missione mira a trovare un accordo, ma rimangono molte incognite sul risultato finale.

Il mondo guarda a Islamabad dove sono arrivate le delegazioni americane e iraniane. Ristretta la squadra negoziale statunitense, all’immobiliarista pro-Israele Witkoff e al fantoccio di Netanyahu Kushner si è aggiunto il vicepresidente Vance, voluto da Teheran perché non legato a Israele e chiamato da Trump a guidare il team. Molto più nutrita la squadra iraniana ( 71 i membri ), guidata dal presidente del parlamento Mohammad Qalibaf e dal ministro degli Esteri Abbas Araqchi, particolare che riflette sia la maggiore serietà di approccio di questi ultimi sia la diversa modalità di gestione del potere dei due Paesi: verticistico quella imperiale, partecipato quello iraniano (a proposito di regimi).🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran-Usa: le difficili trattative

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