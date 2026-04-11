A due mesi dall’inizio dei Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico, la partecipazione dell’Iran rimane incerta. Tra le 48 squadre già qualificate, l’Iran è l’unica a non aver ancora confermato ufficialmente la propria presenza alla fase finale. La questione riguarda una comunicazione rivolta dalla FIFA, che attende ancora una decisione definitiva da parte della federazione nazionale del paese coinvolto.

Ad appena due mesi dall’inizio dei Mondiali di Stati Uniti Canada e Messico rimane ancora in bilico la posizione dell’ Iran: delle 48 nazionali già qualificate alla fase finale della competizione, infatti, quest’ultima è l’unica a non aver ancora sciolto le riserve sulla propria partecipazione. Se da un lato, infatti, Gianni Infantino ha ostentato un certo ottimismo, per quanto questo poggi su basi poco solide viste le tensioni geopolitiche in essere in Medio Oriente, dall’altro il ministro dello Sport iraniano continua a insistere circa la necessità di trovare un accordo sulla sede in cui eventualmente far giocare la squadra. Il presidente...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran padrone del proprio destino e di quello dell'Italia: l’aut aut alla FIFA, quando arriverà la decisione

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