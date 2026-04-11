Il primo ministro israeliano ha dichiarato che, anche se la campagna militare contro l’Iran non si è ancora conclusa, sono stati raggiunti risultati storici. La guerra, recentemente interrotta, ha coinvolto le forze israeliane in operazioni che hanno prodotto effetti significativi. Nessun dettaglio su obiettivi specifici o sulla durata dell’intervento è stato fornito. La dichiarazione è stata diffusa mediante comunicati ufficiali.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra contro l’Iran, recentemente interrotta, ha portato a ”risultati storici” per il Paese. Parlando in un video discorso accanto a una mappa, il premier ha detto di aver provato “la pelle d’oca” quando Israele ha infranto “la barriera della paura” di operare all’interno dell’Iran. I commenti arrivano mentre gli Stati Uniti e l’Iran hanno avviato in Pakistan i negoziati faccia a faccia, pochi giorni dopo l’annuncio di una fragile tregua di due settimane. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "La campagna non è finita, ma abbiamo ottenuto risultati storici"

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