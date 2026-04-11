Iran media | Mojtaba Khamenei sfigurato ma vigile partecipa a riunioni e prende decisioni

Secondo fonti iraniane, Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo, sarebbe rimasto sfigurato ma mantiene la capacità di partecipare alle riunioni e di prendere decisioni. Dopo l’attacco israeliano del 28 febbraio scorso, durante il quale è stato ucciso anche il suo predecessore, Mojtaba Khamenei sta ancora affrontando le conseguenze delle ferite riportate. La sua presenza nelle riunioni ufficiali viene confermata dai media locali.

(Adnkronos) – Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei sta ancora recuperando dalle conseguenze del raid israeliano del 28 febbraio scorso in cui è rimasto ucciso, fra gli altri, il padre Ali Khamenei di cui ha assunto in seguito la carica. Ma è vigile, presente, partecipa alle riunioni in cui vengono discusse questioni critiche via. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sfigurato ma lucido. Mojtaba Khamenei è ferito ma governa l'Iran x.com

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