Dopo il successo al World Baseball Classic, che ha portato l’Italia fino alle semifinali, il presidente federale ha commentato i risultati ottenuti. Ha spiegato che l’obiettivo è ora di prepararsi per il prossimo appuntamento internazionale, il Premier12, e ha descritto il Classic come l’inizio di un percorso verso traguardi ancora più ambiziosi. La Nazionale ha mostrato un progresso evidente rispetto al passato, consolidando la propria posizione nel panorama mondiale del baseball.

Lo scorso marzo, per l’Italia del baseball, è stato un mese di quelli che lasciano il segno: al World Baseball Classic, la Nazionale ha ridefinito i propri limiti arrivando sino alla semifinale. Ma il baseball azzurro non può adagiarsi sugli allori: "Siamo già con la testa a ottobre, al qualifier per il prossimo Premier12", dice il presidente Fibs, Marco Mazzieri. Mazzieri, che cosa resta un mese dopo? "Oltre a prestigio e visibilità, restano i rapporti che abbiamo creato con figure del baseball americano. Continueremo a curarli: in tanti ci hanno dato la disponibilità per proseguire. Ne beneficerà il movimento". Facciamo un passo indietro. Quando è partita l’operazione Classic? "Il 17 novembre 2024, il giorno dopo la mia elezione alla presidenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Intervista al presidente federale Mazzieri dopo i risultati storici della Nazionale "Stiamo lavorando per arrivare al Premier12». "Il Classic è l’inizio di un viaggio nel futuro»

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