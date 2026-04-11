Interruzione idrica resta aperto soltanto un ufficio postale a Chieti

Poste Italiane comunica che, a causa di una sospensione dell’acqua programmata nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino e Torrevecchia Teatina, resterà aperto solo un ufficio postale della zona. La sospensione, prevista dalle 6 del 13 aprile, durerà fino al ripristino dell’erogazione, stimato per il 14 aprile. La società ha adottato tutte le misure necessarie per garantire i servizi durante questo periodo.

Poste italiane informa che, in vista della sospensione dell’erogazione idrica nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino e Torrevecchia Teatina, prevista dalle ore 6 del 13 aprile fino al progressivo ripristino nel corso del 14 aprile, ha predisposto tutte le misure sostenibili per garantire la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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