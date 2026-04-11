L’Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez in diverse partite nelle prossime settimane, inclusa la sfida contro il Como, quella contro il Cagliari e la semifinale di Coppa Italia contro il Como. Il giocatore sarà fuori dal campo per infortunio e non potrà scendere in campo in queste gare. La squadra dovrà quindi affidarsi ad altri leader e soluzioni offensive per affrontare le partite senza il suo attaccante principale.

L’Inter vedrà ancora fuori il suo bomber. Lautaro infatti salterà almeno tre partite: Como, Cagliari e ancora Como, quest’ultima semifinale di Coppa Italia. Anche il rientro del capitano nerazzurro contro il Torino ora come ora è prematuro. Secondo quanto scrive Sportmediaset, il muscolo interessato è sempre lo stesso e il polpaccio, si sa, difficilmente fa sconti. Passo dopo passo, dunque, giorno dopo giorno: c’è da attendere sino almeno alla metà della prossima settimana. Poi i medici vedranno come il muscolo dell’attaccante argentino reagirà alle terapie di questi giorni. Inter, l’ostacolo Como. Il primo ostacolo da superare per i nerazzurri è decisamente alto: contro il Como di Fabregas serve innanzitutto il contributo, non solo tecnico, dei ‘senatori’ nerazzurri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Inter senza Lautaro. E’ l’ora di altri leader

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Inter, che calo senza Lautaro. Che ora stringe i denti per esserci a FirenzePiù che i minuti in campo, pochi o molti che siano, conta il ritorno alla normalità.

When it matters, Lautaro delivers

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