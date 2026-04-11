Infortunio per Pellegrini | Quante Partite Salterà il Capitano della Roma?

Il capitano della squadra è rimasto fuori dall’ultimo allenamento a causa di un infortunio, e la sua assenza si fa sentire tra tifosi e addetti ai lavori. La notizia ha subito attirato l’attenzione negli ambienti sportivi e sui social, dove si discute sulle possibili conseguenze per le prossime partite. La società non ha ancora comunicato ufficialmente la durata del suo stop, ma l’assenza si fa sentire nel ritmo della squadra.

Manca il capitano e la città cambia ritmo: lo senti nei bar, lo leggi negli occhi allo stadio. L’assenza di chi tiene insieme gioco e carattere pesa prima ancora del fischio d’inizio. E quando si parla di capitano, di Pellegrini, il discorso diventa subito personale. La notizia è semplice e spigolosa: c’è un infortunio e c’è uno stop. Il club non ha diffuso dettagli completi sul tipo di problema, e senza un referto ufficiale è inutile azzardare diagnosi. Ma il contesto è chiaro: la Roma perde per qualche partita il suo riferimento tecnico ed emotivo. E questo, in una fase calda della stagione, cambia il modo di respirare della squadra. Chi segue Pellegrini lo sa: non è solo un ruolo in distinta.🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Infortunio per Pellegrini: Quante Partite Salterà il Capitano della Roma? Infortunio Barella, l’Inter perde il centrocampista più utilizzato: ecco quante partite salteràCalciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni, ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Bastoni Barcellona, è tentazione... Infortunio Gudmundsson, esclusione lesioni ma la Fiorentina è in allarme: ecco quante partite salteràNkunku svela: «Mai pensato di andar via dal Milan, il nostro obiettivo è arrivare in Champions. BOMBA! ANGELO MANGIANTE CONFERMA: LESIONE DYBALA, TEMPI DI RECUPERO SPAVENTANO LA ROMA + COLPI