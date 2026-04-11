Infortunio Pellegrini arriva l’esito degli esami per il centrocampista giallorosso! Ecco quanto starà fuori

Il centrocampista della Roma ha subito una lesione al flessore della coscia destra, come confermato dagli esami medici. L’infortunio richiederà circa un mese di riposo, costringendo il giocatore a fermarsi per diverse settimane. La squadra ha ottenuto comunque una vittoria per 3-0 contro il Pisa, ma l’infortunio rappresenta un ostacolo importante per l’undici giallorosso.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Calciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate Cagliari, Angelozzi nel pre partita: «Affrontiamo la Cremonese con un altro spirito, è importantissimo aver recuperato giocato» Gimenez si racconta: «La mia voglia di rappresentare il Milan mi ha spinto a giocare da infortunato ma poi.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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