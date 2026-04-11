Infortunati Inter dai 107 giorni di Dumfries al contro-stop di Lautaro Martinez | la conta delle assenze nerazzurre

Durante questa stagione, i giocatori dell'Inter hanno accumulato numerose assenze a causa di infortuni. In totale, il gruppo ha saltato 67 partite di campionato, con alcuni elementi che sono stati fuori per periodi molto lunghi. Tra i casi più lunghi ci sono stati 107 giorni di stop per uno dei calciatori, mentre un altro ha subito un contro-stop durante una partita importante. Questi problemi fisici hanno influenzato molto la rosa nerazzurra.

Inter News 24 Infortunati Inter, ecco la conta delle assenze nerazzurre: il blocco intero ha saltato ben 67 partite di campionato. Il dato. L’Inter si trova a gestire una situazione complessa in infermeria proprio nel momento clou della stagione. Oltre ai recenti stop di Lautaro e Bisseck, la lista dei giocatori che hanno saltato gare è impressionante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport: « Quelle attuali dell’Inter sono due: il capitano argentino e Bisseck. Nel resto della stagione i nerazzurri hanno fatto a meno di «Pepo» Martinez, Bastoni, Acerbi, Carlos Augusto, Dumfries, Darmian, Calhanoglu, Barella, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Thuram e Bonny, per periodi e motivi diversi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, dai 107 giorni di Dumfries al contro-stop di Lautaro Martinez: la conta delle assenze nerazzurre Infortunati Inter, il programma per Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista del big match contro la Romadi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, ecco il programma di recupero di Lautaro Martinez e Mkhitaryan in vista della sfida cruciale contro la... Infortunati Inter, il punto in vista della sfida contro la Fiorentina: cautela per Lautaro Martinez, novità per Calhanoglu e non solo…di Redazione Inter News 24Infortunati Inter, il punto in vista della delicata sfida contro la Fiorentina: le novità su Lautaro, Calhanoglu e Akanji...