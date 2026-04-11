Indonesia incidente da incubo per un medico italiano | ‘Abbandonato rischio amputazione’

Un medico italiano in Indonesia ha affrontato un grave incidente che ha richiesto sette interventi chirurgici. Dopo l'incidente, è stato lasciato senza assistenza e rischia l'amputazione di una parte del corpo. Simone Salvo, originario della Sicilia, ha raccontato la sua esperienza all'agenzia di stampa, descrivendo le difficoltà incontrate durante il percorso di cure e recupero. La vicenda ha attirato l'attenzione su quanto accaduto durante il suo soggiorno nel paese asiatico.

Lavitae lamortespesso sembrano esseredue lati dello stesso destino. Ma quanto è straordinario sentirsi vivi, soprattutto in un luogo come l’Indonesia. È il 24 luglio 2024 eSimone Salvo, ungiovane medico sicilianocon il sogno di diventare giornalista, si sta godendo unameritata vacanza a Bali. Ma quello chedoveva essere un viaggio indimenticabilesi trasforma presto in unincubo. Dopo aver prenotato un mototaxi tramite l’app Grab, il giovane medico arriva al punto d’incontro. Qui,il conducente gli propone di annullare la prenotazione sull’appper un accordo forfettario, inclusivo anche delviaggio di ritorno. È lo stesso Simone a raccontare all’Adnkronosi dettagli: «Per salire sul taxi, il conducente mi ha chiesto di cancellare la prenotazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Indonesia, incidente da incubo per un medico italiano: ‘Abbandonato, rischio amputazione’ Leggi anche: L’incubo di un medico italiano: “Abbandonato dopo incidente in mototaxi a Bali. Rischio amputazione, nessuno mi risarcirà” Leggi anche: «Stavo morendo a Bali e ora rischio una gamba. Nessuno mi risarcirà»: il viaggio da incubo di un giovane medico