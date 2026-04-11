Incidenti mortali tra Lama San Vito e Talsano | strade insicure e la richiesta dei residenti

Negli ultimi anni, il tratto tra Lama, San Vito e Talsano ha registrato numerosi incidenti stradali, alcuni con esiti fatali. Le strade sono spesso al buio, con carreggiate in cattive condizioni e segnaletica insufficiente. I residenti delle zone hanno più volte segnalato le condizioni di sicurezza precarie, chiedendo interventi per migliorare la viabilità e prevenire nuovi incidenti.

Strade al buio, carreggiate dissestate, segnaletica carente. È una scia di incidenti, spesso mortali, a segnare negli anni il tratto tra Lama, San Vito e Talsano, ovvero l’area delle Tre Terre che invoca l’autonomia amministrativa. L’ultima tragedia, in ordine di tempo, è quella costata la vita a Massimo Musciacchio, morto giovedì sera all’incrocio tra via Aleardi e via Tre Fontane. Un nome che si aggiunge a una lista sempre più lunga, mentre sulle strade restano fiori, croci e piccoli altarini. Lì dove familiari e amici passano per una preghiera. Chi percorre quotidianamente viale Jonio, la litoranea o le strade interne delle borgate conosce bene i rischi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidenti mortali tra Lama, San Vito e Talsano: strade insicure e la richiesta dei residenti Talsano, Lama, San Vito, riparte l’iniziativa per l’autonomia amministrativaTarantini Time QuotidianoIl 13 febbraio 2026, a Talsano, si è riunito un comitato spontaneo che, a seguito dei numerosi incontri e momenti di... Talsano-Lama-San Vito: comitato per diventare un Comune autonomo Frazioni di TarantoDi seguito il comunicato: Dallo scorso 13 febbraio, giorno in cui si è costituito il Comitato civico per l'autonomia amministrativa delle Treterre, è...