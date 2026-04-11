Incidenti e omicidi del lavoro raccontare queste storie è un atto di coraggio

A Firenze, si è tenuta la presentazione del libro e musical di Stefano Mencherini dedicato agli incidenti e omicidi sul lavoro. L’evento si è svolto presso la Biblioteca delle Oblate e ha visto la partecipazione di pubblico e autori. La presentazione ha rappresentato un momento di confronto e riflessione su temi spesso poco trattati nel dibattito pubblico.

Firenze, 11 aprile 2026 – Si è conclusa con successo la presentazione del libromusical di Stefano Mencherini su incidenti e omicidi del lavoro alla Biblioteca delle Oblate a Firenze. Hanno partecipato, oltre all'autore, Dario Danti, assessore al Lavoro del Comune di Firenze e il sociologo docente universitario Luca Raffini. L'incontro è stato aperto dalla lettura del testo inviato da Filippo Boni, assessore regionale ai Trasporti, che riassume meglio di ogni altra citazione, le emozioni, il dolore e la passione che possono contrastare un fenomeno globale, in Italia mai affrontato con continuità neppure dalla politica. Lo riportiamo integralmente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidenti e omicidi del lavoro, “raccontare queste storie è un atto di coraggio” Incidenti e omicidi del lavoro, presentazione de “Il Pane loro 2, la vendetta” alla FeltrinelliArezzo, 24 marzo 2026 – Sarà dedicata a Marco Cacchiani (vittima del lavoro un mese fa alla Tratos di Pieve Santo Stefano) la presentazione fatta... Incidenti e omicidi sul lavoro. Alle Oblate il libro di MencheriniFirenze, 10 aprile 2026 – “Il Pane loro 2, la vendetta” è un libro, esatta trascrizione dell’omonimo musical, fatto di storie, tutte rigorosamente...