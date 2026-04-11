Incidente sulla superstrada | una persona perde la vita Un' auto prende fuoco
Nella serata di sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 tra Bari e Brindisi, si è verificato un grave incidente che ha provocato la morte di una persona. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto coinvolta nello scontro è andata in fiamme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare chi si trovava a bordo del veicolo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione e i rilievi.
BRINDISI - Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: una persona ha perso la vita. Stando alle prime informazioni raccolte sarebbero due i veicoli coinvolti, uno ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Incidente sulla superstrada: una persona perde la vita, traffico rallentatoBRINDISI - Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: una persona ha perso la...
Leggi anche: Incidente tra auto sulla superstrada a Viterbo: una perde la ruota e colpisce una terza macchina, due feriti