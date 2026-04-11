Incidente sulla Statale auto va a fuoco | c' è un morto

Nella serata di oggi, sulla Statale 379 all’altezza di Torre Guaceto, si è verificato un incidente tra due veicoli. Dopo lo scontro, uno dei mezzi ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Un passeggero di uno dei veicoli coinvolti ha perso la vita. Sono in corso le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

Incidente nella serata di oggi sulla Statale 379 all'altezza di Torre Guaceto, verso Brindisi. Due le auto coinvolte, una delle due ha preso fuoco dopo l'impatto. C'è un.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla Statale, auto va a fuoco: c'è un morto Spaventoso incidente sulla statale: auto finisce sui binari, va tutto in tiltIncidente stradale oggi, poco prima delle 13, lungo la Statale 38 a Colorina, all’altezza del passaggio a livello in località Viganò. Incidente a Cefalù, scontro sulla statale tra auto e moto: morto un ragazzo di 17 anniUn ragazzo di 17 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sulla statale 113 a Cefalù. Incidente di Babbo Natale sull’autostrada – Vigili del fuoco in azione |(AI)