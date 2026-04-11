Incidente nella notte auto ribaltata in autostrada | tre giovani in ospedale

Nella notte si è verificato un incidente sull’autostrada A9, nel tratto tra Lomazzo nord e il collegamento con la A36, in direzione Milano. Un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata, coinvolgendo tre giovani che sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Incidente nella notte lungo l’autostrada A9, nel tratto tra Lomazzo nord e il collegamento con la A36 (Pedemontana), in direzione Milano.L’allarme è scattato poco prima delle 3 a seguito della segnalazione di un'auto ribaltata avvenuto sulla rampa e a bordo della quale c'erano tre giovani, due. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Incidente, auto ribaltata nella notte: un uomo in ospedaleIncidente nella notte in Brianza: un'auto si è ribaltata e un uomo è finito in ospedale. Incidente nella notte tra Bregnano e Lazzate, auto ribaltata donna in ospedaleSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per... Temi più discussi: Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto, morti una donna e un 16enne. Tre feriti, tra cui una bambina; Due incidenti stradali nella notte, un'auto prende fuoco: tre persone in ospedale; Incidente a Chieri nella notte, auto finisce fuori strada: morto Boris Ivli di 22 anni; Tragico incidente a Milano, schianto auto-moto: morto il 19enne Maechel Dantone. Scontro frontale nella notte alla Cala: 23enne in fin di vita, tre feritiPALERMO – Grave incidente nella notte nel capoluogo siciliano, dove uno scontro frontale tra due auto ha provocato tre feriti, uno dei quali in condizioni ... newsicilia.it Incidente, scontro frontale alla Cala di Palermo: tre feriti, uno grave – VIDEOPALERMO – Grave incidente nella notte nel curvone della Cala, a Palermo. Il bilancio è di tre feriti, tra cui un giovane di 23 anni in condizioni gravissime. L’impatto tra le due auto alla Cala Second ... livesicilia.it Catania piange il 50enne Luca Simonassi: è l’ex direttore commerciale Sibeg il centauro morto sul colpo sulla A18 https://qds.it/catania-incidente-luca-simonassi-morto-moto-18-messina-cronaca-sibeg/ - facebook.com facebook Arlette si domandava se Evie avesse ragione, se la famiglia fosse soltanto un incidente. Non c'era mai stata una connessione fra nessuno di loro e Evie, disarcionata violentemente dalla sua bicicletta a tredici anni, era stata l'unica a percepirlo. #librarsinelmon x.com