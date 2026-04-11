Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Stava attraversando una zona urbana e si apprestava ad arrivare al luogo di lavoro, ma è stato vittima di un grave incidente che non gli ha dato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Stava per arrivare al lavoro, ma in ditta non ci ha messo piede: è morto prima, coinvolto in un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Francesco Viola, ventottenne motociclista di Cazzago San Martino. Lo schianto che gli è costato la vita si è verificato ieri intorno alle 7,30 a Brescia, lungo via Serenissima. Stando alle prime informazioni, il centauro procedeva in sella alla sua Honda direzione di Rezzato. Era appunto diretto alla Cembre spa, dove lavorava. All’improvviso però un’auto che lo precedeva e che si muoveva nella sua stessa direzione, una Renault Capture condotta da un 40enne di Adro, avrebbe azzardato un’inversione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente. Muore in moto a 28 anni

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