Incidente in Valle Caudina auto si schianta contro palo Enel | un ferito

Da anteprima24.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte sulla Variante a Cervinara si è verificato un incidente stradale in cui un'auto si è schiantata contro un palo dell'Enel. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Paura per un incidente stradale questa notte sulla Variante, a Cervinara. Una Ford C Max con a bordo due giovani, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un palo dell’Enel. Ferito uno dei due giovani a bordo che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso dal personale del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che hanno messo in sicurezza l’area con il supporto dei tecnici dell’Enel. Ad effettuare i rilievi i Carabinieri. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Incidente in Valle Caudina, auto si schianta contro palo Enel: un ferito

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