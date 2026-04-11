Incidente in Valle Caudina auto si schianta contro palo Enel | un ferito

Questa notte sulla Variante a Cervinara si è verificato un incidente stradale in cui un'auto si è schiantata contro un palo dell'Enel. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Paura per un incidente stradale questa notte sulla Variante, a Cervinara. Una Ford C Max con a bordo due giovani, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un palo dell’Enel. Ferito uno dei due giovani a bordo che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso dal personale del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che hanno messo in sicurezza l’area con il supporto dei tecnici dell’Enel. Ad effettuare i rilievi i Carabinieri. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente in Valle Caudina, auto si schianta contro palo Enel: un ferito Leggi anche: Incidente mortale: 52enne napoletano si schianta contro un palo Enel. Capannori: auto si schianta nella notte contro un palo della luce. Ferito il conducente (foto)CAPANNORI (LUCCA) – Nella notte fra il 17 e il 18 gennaio 2026, i vigili del fuoco poco dopo le 2, sono intervenuti sulla via Pesciatina all’altezza... Argomenti più discussi: San Martino Valle Caudina, assoluzione per furto in abitazione aggravato; Vermi nelle uova di Pasqua, sequestrata fabbrica nell'Avellinese; Vermi nelle uova di Pasqua, sequestrata una fabbrica in provincia di Avellino dopo la denuncia degli studenti; Uova di Pasqua con i vermi agli alunni in gita: sigilli in una fabbrica dolciaria della Valle Caudina. C’è un borgo nel Sannio scolpito direttamente sulle pendici del Monte Taburno, dove la pietra grigia delle case si fonde con il verde della Valle Caudina. Montesarchio, in provincia di Benevento, non è solo uno dei "Borghi più belli d'Italia", ma è un vero e prop - facebook.com facebook Valle Caudina senza treni, cresce la protesta: “Serve chiarezza sulla Benevento–Napoli” x.com