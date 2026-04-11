Incidente a Catania morto Luca Simonassi originario di Cisterna

Un uomo di 58 anni, originario di Cisterna, ha perso la vita in un incidente che si è verificato ieri lungo il viale Mediterraneo a Catania. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, coinvolgendo probabilmente due veicoli, anche se ancora non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle modalità dello scontro. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Si chiama Luca Simonassi e ha 58 anni la vittima dell'incidente avvenuto ieri lungo il viale Mediterraneo, a Catania. Si tratta dell'ex direttore commerciale della Sibeg. Simonassi è residente a Milano ed è originario di Cisterna. L'incidente è avvenuto nella parte alta di viale Mediterraneo in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Uomo trovato morto in una cisterna, ora l’ipotesi shock: “Non è un incidente”È Italo Carpi, 55 anni, l’uomo trovato senza vita nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, in un serbatoio della Distilleria Durbino Friulia, a... Parma e Felino in lutto per Luca Piatti, giovane cuoco morto nell'incidente di viale MentanaParma e Felino, due comunità in lutto per la morte di Luca Maria Piatti, giovane cuoco di 32 anni di Felino morto sul colpo nel tragico incidente... Temi più discussi: Incidente a Catania, morto Luca Simonassi, originario di Cisterna; Moto contro guardrail lungo la tangenziale: morto un uomo di 50 anni; Moto contro guard-rail: morto Luca Simonassi ex direttore commerciale della Sibeg; È Luca Simonassi, ex manager Sibeg, la vittima dell’incidente in moto di Catania. Incidente sulla tangenziale di Catania: muore Luca SimonassiGrave incidente sulla tangenziale di Catania: muore Luca Simonassi, ex direttore Sibeg. Traffico in tilt verso San Gregorio. Leggi la notizia. quotidianodiragusa.it Catania, l'ex direttore commerciale di Sibeg muore nell'incidente in viale MediterraneoLa vittima è residente a Milano, ma negli ultimi otto anni ha lavorato a Catania. Fatale lo schianto della sua moto con il guardrail ... lasicilia.it Tragico schianto a Catania, muore Luca Simonassi, manager di Cisterna x.com Incidente stradale mortale a Catania, intorno alle 12,30, lungo viale Mediterraneo sul tratto in direzione San Gregorio: a perdere la vita un motociclista di 58 anni. La vittima è Luca Simonassi, professionista stimato ed ex direttore commerciale della Sibeg Coca - facebook.com facebook