Incendio in casa a Giugliano madre e figlio di 5 anni in ospedale

Nella notte a Giugliano in Campania si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione. Una donna e un bambino di cinque anni sono stati soccorsi e portati al vicino ospedale in codice giallo, con ustioni di lieve entità. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Incendio nella notte a Giugliano in Campania: madre e figlio di 5 anni trasportati al Santobono in codice giallo per ustioni lievi. Momenti di paura la scorsa notte a Giugliano in Campania per un incendio divampato all’interno di un’abitazione in via Vicinale 100. Nell’appartamento si trovavano una donna di 50 anni e il figlio di cinque anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso alle persone coinvolte. La donna e il bambino sono stati trasportati all’ospedale Ospedale Santobono in codice giallo per ustioni lievi. Le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Incendio in casa a Giugliano, madre e figlio di 5 anni in ospedale Casa distrutta dall’incendio a Giugliano: madre e figlio di 5 anni finiscono in ospedalePaura a Giugliano in via Vicinale 100, dove nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione. Incendio in abitazione a Giugliano in Campania: madre e figlio di 5 anni al SantobonoRogo in un appartamento in via Vicinale: due feriti lievi, casa inagibile e cause ancora da accertare. Temi più discussi: Esce a festeggiare Pasqua, incendio le distrugge casa: paura per una 79enne; Casa in fiamme a Erula, intervengono i vigili del fuoco; Incendio in una casa a Pietole: intossicati in ospedale; Incendio a Courmayeur: in fiamme una casa in rifacimento in via Val Veny. Giugliano, incendio in casa: salvati madre e figlio piccoloL’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ... msn.com Inferno di fuoco in casa a Taurano: 65enne ustionata sull’80% del corpoOggi a Taurano un rogo divampato all’interno di un’abitazione ha ridotto in pochi minuti un appartamento in un inferno di fuoco. ilgiornalelocale.it Intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco nella tarda serata a Giugliano in Campania, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione Feriti una donna e il figlio di 5 anni - facebook.com facebook Tredici famiglie fuori casa per un incendio del 2024: "Perché Ater non fa iniziare i lavori" ift.tt/rI5ycXZ x.com