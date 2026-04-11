Incendio al treno a Dicomano i sindaci del Mugello | Mezzi vecchi e sicurezza a rischio

Un incendio ha coinvolto un locomotore alla stazione di Dicomano il 7 aprile, attirando l’attenzione sulla condizione dei treni nella zona. I sindaci del Mugello hanno commentato la situazione, sottolineando come i mezzi siano datati e possano compromettere la sicurezza. La vicenda ha riacceso le discussioni sulle criticità del servizio ferroviario locale e sulla necessità di interventi.

L'incendio a un locomotore alla stazione di Dicomano, avvenuto il 7 aprile scorso, riaccende le polemiche sullo stato del trasporto ferroviario nel Mugello. L’episodio ha coinvolto un convoglio regionale sulla tratta Firenze–Borgo San Lorenzo via Pontassieve e ha spinto i sindaci del territorio a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Trasporto ferroviario, sindaci del Mugello: i nodi al tavolo con Regione, Trenitalia e RfiFirenze, 10 aprile 2026 – “L’incendio del locomotore alla stazione di Dicomano è un fatto grave, inammissibile.