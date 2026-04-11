Venerdì 10 aprile, nel tardo pomeriggio, si è sviluppato un incendio nel bosco di Casale Litta, situato tra il centro abitato e l'area industriale. Le fiamme hanno interessato la vegetazione e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento, sono state messe in sicurezza le industrie presenti nella zona industriale vicina. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un incendio ha colpito il bosco di Casale Litta nella serata di venerdì 10 aprile, minacciando l’area che separa il centro abitato dalla zona industriale. Le fiamme, divampate lungo la via Marcobi, hanno divorato circa mille metri quadrati di vegetazione prima di essere bloccate dai soccorritori intorno alle ore 20:00. Intervento rapido e gestione del rischio territoriale. La prontezza operativa ha impedito al rogo di estendersi oltre il perimetro interessato, salvaguardando le attività produttive limitrofe. Sul campo sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con due squadre dotate di autopompe e due fuoristrada con modulo antincendio, supportati da due squadre del Servizio provinciale anti incendio boschivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Casale Litta: fiamme nel bosco, salvate le industrie

Incendio a Stevenà: fiamme divorano un casolare, salvate le caseUn incendio ha colpito un edificio rurale non abitato nella frazione di Stevenà, nel territorio di Caneva, nel corso del pomeriggio dell’8 aprile.

Incendio nel bosco a Pieve Santo Stefano: le fiamme minacciano case e azienda agricolaLe squadre sul posto stanno difendendo le abitazioni e l’azienda agricola della zona, oltre a spengere e bonificare l’incendio.

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Incendio nei boschi di Casale Litta, fiamme sotto controlloSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un dispositivo composto da due autopompe e due fuoristrada dotati di modulo antincendio, affiancati dalle squadre antincendio boschivo (Aib) del servi ... laprovinciadivarese.it

Vigili del fuoco e volontari spengolo le fiamme divampate nel bosco di Casale LittaLe fiamme si sono propagate su una superficie di cieca mille metri quadrati. I soccorritori sono intervenuti intorno alle 20:00 e sono riusciti a bloccare il fronte dell’incendio, prima che il fuoco ... varesenews.it

Il bilancio della notte tra venerdì e sabato è di quattro eventi violenti tra Sangiano, Viggiù, Varese e Malnate con tre persone finite in ospedale, di tre incidenti tra Tradate, Casale Litta e Busto Arsizio con quattro feriti al pronto soccorso e un caso di intossicazion - facebook.com facebook