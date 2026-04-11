Inaugurato a Cepagatti il nuovo ufficio Epas e Caf Italia della Federazione nazionale agricoltura

A Cepagatti è stato recentemente aperto un nuovo ufficio dedicato ai servizi di assistenza fiscale e previdenziale, gestito da un'organizzazione nazionale del settore agricolo. L'apertura mira a facilitare l'accesso ai servizi per cittadini, lavoratori, pensionati e famiglie, spesso alle prese con procedure complesse e richieste burocratiche. L'iniziativa si inserisce in un'ottica di supporto diretto alle persone che devono affrontare pratiche amministrative legate al settore.

È spesso complicato per i cittadini orientarsi nel mondo della burocrazia siano essi lavoratori, pensionati o famiglie. A Cepagatti ora c’è un servizio in più pronto ad ascoltare e orientare chi ha bisogno di supporto: è il nuovo ufficio postale del patronato Epas (Ente di patronato e di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Nazionale, ecco il nuovo CT (ad interim): annuncio UFFICIALE della FederazioneNon c’erano dubbi sul prescelto, ovvero Silvio Baldini, già selezionatore dell’Under 21.