Inaugurata la mostra La grande guerra 1915-1918 da Cortona a Vittorio Veneto

È stata aperta al pubblico la mostra intitolata «La grande guerra 1915-1918, da Cortona a Vittorio Veneto». La presentazione si è svolta il 11 aprile 2026 in una sede locale e raccoglie materiali e documenti relativi al periodo della Prima guerra mondiale. La mostra rimarrà visitabile per un certo periodo e si propone di offrire una panoramica storica sull’evento attraverso fotografie, oggetti e testimonianze dell’epoca.

Arezzo, 11 aprile 2026 – . Fino al 24 maggio un evento in tre sezioni celebra la memoria storica. È stata inaugurata questo sabato 11 aprile la mostra «La grande guerra 1915-1918, da Cortona a Vittorio Veneto». La cerimonia si è aperta in sala del Consiglio comunale con gli interventi istituzionali e il successivo taglio del nastro a Palazzo Casali, sede espositiva. La mostra sarà aperta fino al 24 maggio. Fra il settembre 1914 e il novembre 1918 si combatté in Europa una guerra nella quale ogni città del Regno d’Italia pagò un pesante tributo di vite umane alla causa bellica e Cortona non fece eccezione: su una popolazione di 30000 abitanti, oltre 600 furono i caduti morti in battaglia o in conseguenza delle ferite e delle epidemie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurata la mostra «La grande guerra 1915-1918, da Cortona a Vittorio Veneto» A Firenze inaugurata la piazza Cavalieri di Vittorio VenetoFirenze, 1 marzo 2026 - E' stata inaugurata a Firenze la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Quartiere 5 della città. Colleferro. Inaugurata con grande successo a Palazzo Morandi la mostra “Cocco BiIl contro la guerra”Erano presenti all’evento il Sindaco Pierluigi Sanna, il Vicesindaco Giulio Calamita, il referente di Gruppo Emergency Colleferro e di Associazione...