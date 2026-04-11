Domani in Ungheria si svolgeranno le elezioni che coinvolgeranno oltre otto milioni di cittadini, chiamati a scegliere tra diversi candidati e partiti. Sono in palio 199 seggi parlamentari, in una consultazione che potrebbe segnare la fine di un periodo di governo durato sedici anni. La sfida principale riguarda l'opposizione, guidata da un candidato di nome Peter Magyar, che si presenta come alternativa all’attuale amministrazione.

L'Ungheria si prepara a un voto storico. Domani saranno chiamati alle urne 8.114.688 cittadini per un'elezione che potrebbe chiudere i sedici anni di governo di Viktor Orban e aprire la strada all'opposizione guidata da Peter Magyar. Il sistema elettorale assegna 199 seggi: 106 nei collegi uninominali con sistema maggioritario, 93 attraverso liste nazionali e delle minoranze. La soglia di sbarramento è fissata al 5%. I seggi saranno aperti dalle 6 alle 19. Poi inizierà la lunga notte dello spoglio, tra proiezioni e risultati ufficiali attesi nella notte. L'affluenza si preannuncia alta: nel 2022 si attestò intorno al 70%, questa volta il Paese sembra pronto a mobilitarsi con numeri ancora più elevati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Ungheria domani 8,1 milioni di elettori al voto, 199 seggi in palio

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Domani in Ungheria si vota, oggi l'Ungheria si ammira. Le elezioni politiche non so chi le vincerà, so chi vincerebbe un certame pittorico avente come soggetto il Teatro dell'Opera: il Maestro dei Teatri. Tommaso Ottieri, Opera Budapest. Olio su tavola, 2026. # x.com

#Ungheria domani al voto. Il premier sovranista #Orban è indietro nei sondaggi indipendenti sullo sfidante #Magyar (partito conservatore Tisza). Trump: "Entusiasti di investire nella prosperità che scaturirà dalla continua leadership di Orban". Nel video deci - facebook.com facebook