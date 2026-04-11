In Ucraina c’è chi è pronto a cedere il Donbass alla Russia | l’analisi dell’esperto a Fanpageit
Un esperto ha commentato la situazione in Ucraina, affermando che alcuni membri dell’élite locale sarebbero disposti a cedere il Donbass alla Russia. Il consigliere del Cremlino ha dichiarato che questa apertura potrebbe coinvolgere alcune figure chiave del governo ucraino, mentre il presidente ucraino mantiene una posizione ferma. La discussione riguarda le possibili concessioni territoriali, senza indicare chi siano esattamente le persone coinvolte o le modalità di eventuali accordi.
Il consigliere del Cremlino Dmitry Suslov sostiene che una parte dell’élite ucraina è aperta a concessioni territoriali, mentre Volodymyr Zelenskyy resta rigido. Mosca insiste: Donbass e neutralità come condizioni minime per il cessate il fuoco, niente peacekeeper. Sullo sfondo, le tensioni tra Europa e Stati Uniti e il ruolo indebolito di Donald Trump dopo l’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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