In Ucraina c’è chi è pronto a cedere il Donbass alla Russia | l’analisi dell’esperto a Fanpageit

Un esperto ha commentato la situazione in Ucraina, affermando che alcuni membri dell’élite locale sarebbero disposti a cedere il Donbass alla Russia. Il consigliere del Cremlino ha dichiarato che questa apertura potrebbe coinvolgere alcune figure chiave del governo ucraino, mentre il presidente ucraino mantiene una posizione ferma. La discussione riguarda le possibili concessioni territoriali, senza indicare chi siano esattamente le persone coinvolte o le modalità di eventuali accordi.