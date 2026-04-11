In nuovo parco dell' Armonia è cosa fatta | l' inaugurazione

Ieri mattina, 11 aprile, è stato ufficialmente aperto il nuovo parco dell’Armonia a San Giorgio in Bosco. L'iniziativa fa parte del progetto promosso dalla Provincia di Padova, che ha coinvolto cinque Comuni, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico e il rischio idrogeologico nella zona. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione delle autorità locali e delle comunità coinvolte.

È stato inaugurato ieri mattina 11 aprile il nuovo parco dell’Armonia a San Giorgio in Bosco, uno dei cinque Comuni vincitori del bando “Un nuovo parco nel tuo Comune”, iniziativa promossa dalla Provincia di Padova per contrastare l’inquinamento atmosferico e ridurre il rischio idrogeologico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Giovedì l'inaugurazione del nuovo parco giochi di TitignanoCascina, 24 marzo 2026 – Un nuovo parco giochi a disposizione di tutti i bambini di Titignano, in ricordo di don Romeo Vio. Potenziata la Radiologia dell’ospedale Angioloni. Ieri l’inaugurazione del nuovo Rx polifunzionaleAll’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, ieri, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Sistema radiologico Rx Polifunzionale, entrato in... UNSEEN ASIA - Buried Kingdoms & Breathtaking Extremes!