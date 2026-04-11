In Brianza parte la raccolta fondi per sostenere il sogno di Emanuele morto a 38 anni

In Brianza è iniziata una raccolta fondi per sostenere il progetto legato alla memoria di Emanuele, scomparso all'età di 38 anni. La campagna mira a raccogliere fondi per onorare la sua memoria e il suo impegno nel supportare gli altri. La sua vita è stata caratterizzata dall'impegno quotidiano nel aiutare chi aveva bisogno. La comunità si è mobilitata per mantenere vivo il suo ricordo attraverso questa iniziativa.

"C'è chi attraversa la vita lasciando un segno. Emanuele lo ha fatto scegliendo, ogni giorno, di stare dalla parte degli altri". Su GoFundMe è partita un’iniziativa solidale in memoria di Emanuele Arosio, un ragazzo di Lissone scomparso a gennaio 2025 a 38 anni, lasciando la moglie Ileana, le sue.🔗 Leggi su Monzatoday.it Salis al Gaslini per sostenere 'Il sorriso di Samuele': la raccolta fondiI genitori di un bimbo scomparso lo scorso novembre hanno lanciato un crowdfunding per aiutare i lavori di ampliamento dell’hospice ‘Il Guscio dei... “Insieme per Filena”: una raccolta fondi per sostenere le cure di una bambina di 12 anniTempo di lettura: 3 minutiSi chiama Filena Zanchelli, ha dodici anni ed è affetta dalla nascita da tetraparesi spastica, una condizione fisica...