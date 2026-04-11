In Brasile brilla la stella di Sara | è sannita la designer dell’anno

In Brasile si parla di Sara, la designer sannita che ha ricevuto il riconoscimento come designer dell’anno durante il BOOMSPDESIGN, il forum internazionale dedicato a architettura, design e arte. L’evento si svolge in Brasile e attira professionisti da tutto il mondo. Sara è stata premiata per il suo lavoro nel settore del design, che ha riscosso grande attenzione nel contesto internazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il BOOMSPDESIGN, Forum Internazionale di Architettura, Design e Arte del Brasile, annuncia l’italiana Sara Ricciardi “Designer dell’anno” “Sono felice e profondamente onorata di essere stata nominata Designer dell’anno 2026 a San Paolo, con Boom Design e l’Istituto Italiano di Cultura – ha dichiarato la sannita Sara Ricciardi – è un privilegio poter rappresentare il design italiano nel mondo e avere l’occasione di raccontare visioni e instaurare benefiche collaborazioni. Sono grata al Brasile, terra con cui sento un legame di elezione.?Amo il suo lato primitivo e ancestrale, le sue foglie, la sua espressione sfacciata e il suo ritmo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In Brasile brilla la stella di Sara: è sannita la designer dell’anno Leggi anche: A La Ruota della Fortuna brilla il sannita Alessandro: finale con un bel bottino Brilla la stella Delta MotorsÈ anche un po’ romagnola la miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia con Delta Motors che festeggia il raggiungimento del gradino più alto del...